نقيب أطباء الغردقة: تطبيق العلاج المجانى ينفذ جزئيا بالمستشفى العام

قال الدكتور علاء ربيع نقيب أطباء البحر الأحمر، إن العمل بتطبيق العلاج المجانى الذى أعلنت عنه نقابة الأطباء تم تنفيذه جزئيا فى اليوم الأول للإضراب بمستشفى الغردقة العام.>وأضاف نقيب الأطباء لـ "اليوم السابع" أن هناك خدمات معينة تقدم مجانا تنفيذا لقرار النقابة العامة للأطباء، وهناك جزء آخر لا يطبق النظام المجانى.

وأوضح ربيع أن من الساعة الثامنة حتى الثانية عشر يدفع للمريض قيمة التذكرة فقط 1 جنيه، بينما هناك بعض الفحوصات تكون برسوم وهذه تسأل عنها إدارة المستشفى.

من جانبه قال الدكتور أحمد إبراهيم مدير مستشفى الغردقة العام إن العمل يسير بصورة طبيعية داخل المستشفى، مؤكدا على أن المريض فى العيادات الخارجية بالمستشفى لا يدفع سوى ثمن التذكرة فقط وهى بجنية واحد.

وأضاف إبراهيم لـ "اليوم السابع" أنه لا جديد فى الأمر أن إدارة المستشفى بالنسبة للتعامل مع المرضى تتعامل كما كانت تتعامل قديما، جميع الخدمات مجانية من الثامنة إلى الثانية ظهرا.