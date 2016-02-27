أمك تحدد نوع جنينك

"وليس الذكر كالأنثى" آية كريمة ليس المقصد منها بتاتاً الحط من قيمة الأنثى في المجتمع والحياة، ولكن تفضيل إنجاب الذكور لازال قائماً حتى في بعض المجتمعات الغربية.



ولذلك السؤال المكرر هو "هل سأنجب بنت أم ولد"؟



"سيدتي وطفلك" جمعت بعض الطرق، التي كانت النساء تستخدمها قديماً لتحديد المولود المستقبلي حتى قبل زواج البنت أحياناً، فكانت هذه الطرق على سبيل التجربة فقط، وإن كانت قد نجحت مع الكثير من النساء من خلال تجاربهن وتكرار الحمل:



• إذا كانت أمك قد بكرت بمولود ذكر، فغالباً أن تكوني مثلها وتبكرين بمولود ذكر.

• إذا كانت أمك من هواة أكل الموالح أثناء حملها، فأنت غالبا ما ترزقين بمولود ذكر؛ لأنك ستحبين الموالح مثلها.

• اشتهاء الحلويات والسكاكر قبل، وأثناء الحمل يعني الحمل بأنثى، وهذا يتكرر مع البنت وأمها.



• إذا كانت أمك تسهر طول الليل في الحمل ببنت، فأنت سوف تسهرين، وتعرفين أنك حامل ببنت حين يستعصى عليك النوم.

• أمك حين حملت بك كانت تحب النوم في النهار، وهذا ما تؤكده الكثير من النساء بأن "أم البنات نوامات".

• وحام المولود الذكر يتوقف مع حركة الجنين الأولى.



• وحام المولودة الأنثى يستمر حتى آخر شهر، وقرب الولادة، فتظلي تكرهين طعاماً وتشتهين آخر.

• أمك تمص الليمون كلما راودتها رغبة في القيء، فأنت ستكونين مثلها وتحملين بمولود ذكر.

• يتحرك الجنين الذكر في بطن الأم قبل أن تتحرك الأنثى حسب المعتقدات الدارجة.



• إصابة أمك بالكلف أثناء الحمل يعني أنك ستصابين به أيضاً، وغالباً ما تضعين مولوداً ذكراً.