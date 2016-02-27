على مسئولية فائزة بـ"نوبل"..44 أكلة تكافح السرطان وأمراض القلب والزهايمر

كشف الدكتور الأمريكى مايكل جريجر، خبير التغذية المعروف، عن قائمة تشمل مجموعة كبيرة من الأطعمة التى تساهم فى مكافحة أمراض القلب والسرطان والزهايمر والسكتة الدماغية، وذلك بناء على أحد الاكتشافات الطبية التى حازت على جائزة نوبل فى الطب عام 2009، حصلت عليها عالمة الأحياء الأمريكية إليزابيث بلاكبيرن التى اكتشفت التيلوميرات، وهى قطعة طرفية توجد فى نهاية الكروموسومات التى توجد الخلايا، وتحدد التيلوميرات عمر الخلايا، فلما زاد طولها كلما زاد عمر الخلية والعكس صحيح.

وأوضح جريجر أن هناك مجموعة من الأغذية والنصائح التى تساهم فى زيادة طول التيلوميرات، وبالتالى زيادة عمر الخلية، وتعزيز صحة الإنسان، ووقايته من الأمراض الخطيرة والقاتلة، والتى تشمل: الأورام السرطانية وأمراض القلب والزهايمر والسكتة الدماغية، وذلك حسبما نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

قائمة الأطعمة والنصائح التى يجب المداومة عليها يوميا

1.الخضروات التى تنتمى إلى العائلة الصليبية مثل البروكلى والقرنبيط والكرنب.

2.الخضروات الورقية خضراء اللون مثل الجرجير والخس والسبانخ والكالى.

3.مجموعة من الخضروات الأخرى مثل الأسبارجوس والبنجر والخيار والفلفل والجزر والذرة والثوم والمشروم والبصل والقرع العسلى والبطاطا والطماطم.

4.البقوليات مثل: الفول والبسلة والحمض والعدس وفول الصويا والفول الأخضر.

5.الفواكه التى تنتمى إلى العائلة التوتية مثل العنب والزبيب والكريز والفراولة والتوت الأسود.

6.بعض الفواكه الأخرى مثل: التمور والتفاح والأفوكادو والموز والكانتلوب والمشمش والتين والكمثرى والبرقوق والخوخ.

7.تناول ملعقة صغيرة من بذور الكتان كل يوم.

8.تناول حفنة من السودانى يوميا أو ربع كوب من أنواع المكسرات الأخرى.

9.تناول ربع ملعقة صغيرة من الكركم بالإضافة إلى البهارات والتوابل الأخرى.

10.تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا.

11. ممارسة 90 دقيقة من الأنشطة البدنية متوسطة الشدة مثل المشى.

12.تناول 5 أكواب كبير (340 ملى) من الماء يوميا.

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