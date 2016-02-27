الخضار مش كفاية.. نقص اللحوم يخل بفيتامينات الجسم.. اعرف إزاى تعوضها

قد تمر عليك الكثير من الأوقات دون تناول البروتين الحيوانى سواء اللحوم البيضاء كالسمك والدواجن والدجاج والحمام والطيور وغيرها أو الأرانب واللحوم الحمراء، وهو أمر ضار، كما أن الإفراط فى تناولها أيضًا له أضراره.

أوضح الدكتور محمد المنيسى أستاذ الجهاز الهضمى والكبد، أن البعد المفرط عن تناول اللحوم بأنواعها خوفًا من أضرارها، قد يسبب أضرارا منها نقص بعض الأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات فى الجسم.

وأضاف الدكتور محمد أن البروتينات الحيوانية هى التى تحتوى على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان بشكل عام، ولتعويض هذا الفاقد الذى قد يحدث لابد وأن يراعى الشخص تناول البقول مع الحبوب الكاملة فى الوجبة الواحدة أو تناول فول الصويا، وهو البروتين النباتى الوحيد الذى يحوى كل الأحماض الأمينية الأساسية، أو تناول القليل من اللحوم على الأقل أسبوعيا أو كل أسبوعين.

وتابع من أبرز الأضرار حدوث نقص فى فيتامين D وفيتامين B12 والتى تقل مستوياتهما فى الجسم بشدة إذا امتنع الشخص عن تناول اللحوم فترة طويلة، ولذلك يجب استشارة الطبيب وتعويض هذا المريض بالمكملات الغذائية اللازمة، وكذلك تناول القليل من اللحوم.

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