أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الخضار مش كفاية.. نقص اللحوم يخل بفيتامينات الجسم.. اعرف إزاى تعوضها

Google+ Print
الخضار مش كفاية.. نقص اللحوم يخل بفيتامينات الجسم.. اعرف إزاى تعوضها الخضار مش كفاية.. نقص اللحوم يخل بفيتامينات الجسم.. اعرف إزاى تعوضها
قد تمر عليك الكثير من الأوقات دون تناول البروتين الحيوانى سواء اللحوم البيضاء كالسمك والدواجن والدجاج والحمام والطيور وغيرها أو الأرانب واللحوم الحمراء، وهو أمر ضار، كما أن الإفراط فى تناولها أيضًا له أضراره.

أوضح الدكتور محمد المنيسى أستاذ الجهاز الهضمى والكبد، أن البعد المفرط عن تناول اللحوم بأنواعها خوفًا من أضرارها، قد يسبب أضرارا منها نقص بعض الأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات فى الجسم.

وأضاف الدكتور محمد أن البروتينات الحيوانية هى التى تحتوى على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان بشكل عام، ولتعويض هذا الفاقد الذى قد يحدث لابد وأن يراعى الشخص تناول البقول مع الحبوب الكاملة فى الوجبة الواحدة أو تناول فول الصويا، وهو البروتين النباتى الوحيد الذى يحوى كل الأحماض الأمينية الأساسية، أو تناول القليل من اللحوم على الأقل أسبوعيا أو كل أسبوعين.

وتابع من أبرز الأضرار حدوث نقص فى فيتامين D وفيتامين B12 والتى تقل مستوياتهما فى الجسم بشدة إذا امتنع الشخص عن تناول اللحوم فترة طويلة، ولذلك يجب استشارة الطبيب وتعويض هذا المريض بالمكملات الغذائية اللازمة، وكذلك تناول القليل من اللحوم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365