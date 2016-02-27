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مؤتمر ماكليش - مرتضى: هل تصدقون أن ميدو طلب من أيمن حفني مراقبة عاشور!

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مؤتمر ماكليش - مرتضى: هل تصدقون أن ميدو طلب من أيمن حفني مراقبة عاشور! مؤتمر ماكليش - مرتضى: هل تصدقون أن ميدو طلب من أيمن حفني مراقبة عاشور!

واصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مهاجمة المدير الفني السابق للفريق أحمد حسام "ميدو"، وحكى واقعة يراها غريبة من مباراة الفرسان والأهلي في الدوري.

ميدو كان مديرا فنيا للزمالك في خسارة الفريق الأبيض أمام الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما ماليك إيفونا وعمرو جمال.

وقال مرتضى منصور في مؤتمر صحفي: "هل تصدقون أن في تلك المباراة كلف ميدو صانع ألعابه أيمن حفني بمراقبة حسام عاشور".

وتابع "حسام عاشور ذهب إلى حفني وقال له، ماذا تفعل يا أيمن. المفترض أن أراقبك أنا لا العكس!".

وأكمل "الأمر نفسه تكرر مع حسام غالي الذي راقبه كهربا بدلا من العكس".

جدير بالذكر أن ميدو كان قد شرح خطة الزمالك في مباراة الأهلي، وقال خلال كلمات سابقة لـFilGoal.com إنه اعتمد الضغط المبكر على الفريق الأحمر لمنع الشياطين من بناء الهجمات.

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