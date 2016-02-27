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مؤتمر ماكليش - صلاح بعد ' فيديو تعليمات مرتضى ' : أقسم بالله رئيس النادي لا يتدخل

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مؤتمر ماكليش - صلاح بعد ' فيديو تعليمات مرتضى ' : أقسم بالله رئيس النادي لا يتدخل مؤتمر ماكليش - صلاح بعد ' فيديو تعليمات مرتضى ' : أقسم بالله رئيس النادي لا يتدخل

تحدث محمد صلاح القائم بأعمال المدير الفني للزمالك عن الفيديو الذي ظهر فيه مرتضى منصور رئيس النادي يعطيه تعليمات فيما يخص التبديلات التي أجراها الفريق في مباراة الاتحاد السكندري.

فهناك مقطع يظهر مرتضى منصور يصرخ من المدرجات مطالبا بإجراء تغييرات في التشكيل، ومحمد صلاح يجريها بالفعل بعد ذلك.

لكن محمد صلاح تحدث في مؤتمر صحفي قائلا: "أقسم بالله رئيس الزمالك مرتضى منصور لا يتدخل في عمل الجهاز الفني مطلقا".

وأردف "منصور حين يتحدث يتكلم كمشجع له رأي لا أكثر".

وأكمل "مرتضى لا يطلب من المدرب أن يدفع بلاعب أو يستبعده أبدا".

وأتم مازحا "فقط يضع خطة الفريق كلها!".

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فيديو اليوم السابع

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