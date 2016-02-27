مؤتمر ماكليش: هذا ما سأضيفه لبناء زمالك قوي.. واللاعبون يحتاجون لشخصية مرتضى

المهمة صعبة. واللاعب المصري موهوب لكن عقليته تحتاج للتغيير فيما يخص فهمه وإدراكه للجوانب الخططية.. هكذا لخص أليكس ماكليش رؤيته للكرة المصرية

ماكليش تحدث في مؤتمر خصصه الزمالك للإعلان عن الاسكتلندي مديرا فنيا للفريق، وتطرق مدرب جلاسكو رينجرز السابق لانطباعه عن النادي واللاعبين وشخصية رئيسه مرتضى منصور.

وقال ماكليش: "أعمل الآن في ناد كبير في إفريقيا والشرق الأوسط، أعلم أن النجاح هنا ضرورة لا رفاهية".

ويعد ماكليش المدرب الرابع الذي يقود الزمالك هذا الموسم بعدما بدأ الفريق 2015-2016 مع جوزفالدو فيريرا ثم رحل وجاء بعده ماركوس باكيتا فميدو والآن الاسكتلندي يتولى المهمة.

زمالك مهاري

وتحدث المدرب صاحب الـ57 عاما "تابعت الزمالك مؤخرا وشاهدت مبارياته وتعرفت على نتائجه الأخيرة، سعيد بما شاهدت".

وأكمل "سعيد بمستوى اللاعبين. الفريق يضم الكثير من المواهب المميزة".

واستدرك "فقط ربما يحتاج اللاعب المصري لتطوير في العقلية، وفي مدى استيعابه للأمور الخططية والفنية".

وأفاد "أعد ببذل أقصى طاقة لدي. سنجعل الزمالك فريقا قويا وناجحا".

مرتضى

وتحدث مدرب جلاسكو رينجرز السابق عن شخصية رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بعدما شاهده اليوم السبت لأول مرة، وكان لقاء ليس سهلا.

فمرتضى منصور تحدث كثيرا قبل أن ينتقل المايكروفون إلى ماكليش، ومارس رئيس الزمالك عادته في الهجوم على مدربين سابقين وإعلاميين. لكن هذا لم يؤثر سلبا على ماكليش، بل العكس!

وعقب ماكليش "لم أفهم كثيرا ما قاله رئيس الزمالك قبل أن أبدا بالكلام".

واستدرك "فقط يظهر من اسلوب مرتضى منصور والكلمات القليلة التي ترجمها لي محمد زيدان أن للناد رئيس صاحب شخصية قوية ويخاف على صالحه".

وأردف "لو تحلى اللاعبون بالحماسة نفسها التي أراها في وجه رئيس الزمالك سننجح".

ويتولى ماكليش أول مهمة تدريبية في حياته خارج أوروبا، إذ عمل في اسكتلندا وبلجيكا وإنجلترا من قبل الانتقال إلى إفريقيا من خلال بوابة الزمالك.

فماذا عن انطباع الرجل الذي حصل عليه بعد ساعات من وصوله إلى مصر؟ يجيب الاسكتلندي "سعيد للغاية".

وأكمل "أنا في بلاد أمنة وسعيد للغاية بوجودي هنا".

وأتم "مهمتي صعبة وأعلم ذلك. لكني أعد بتقديم أقصى ما لدي للنجاح".