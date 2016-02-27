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فيديو.. «عين على البرلمان» يرصد تردي الأوضاع بمستشفى بنها الجامعي.. المواطنون: المعاملة سيئة.. والنائب: مافيش إمكانيات.. والمسئول: «هنتابع ونعاقب المقصرين»

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فيديو.. «عين على البرلمان» يرصد تردي الأوضاع بمستشفى بنها الجامعي.. المواطنون: المعاملة سيئة.. والنائب: مافيش إمكانيات.. والمسئول: «هنتابع ونعاقب المقصرين» فيديو.. «عين على البرلمان» يرصد تردي الأوضاع بمستشفى بنها الجامعي.. المواطنون: المعاملة سيئة.. والنائب: مافيش إمكانيات.. والمسئول: «هنتابع ونعاقب المقصرين»

مستشفى بنها الجامعي (أرشيفية)

أكد النائب أحمد بدوي، عضو مجلس النواب، عن القليوبية، أن مستشفى بنها الجامعي يخدم محافظات القليوبية والشرقية والمنوفية، وميزانيتها “جيدة”، -وفقا لتعبيره-، مضيفا أن عدد الحضانات في المستشفى 60 حضانة فقط، وهو ما لا يتناسب مع أعداد الحالات التي تستقبلها المستشفى.

وتقدم أهالي القليوبية، بشكوى موثقة ، لبرنامج (عين على البرلمان)، المذاع على قناة الحياة2، اليوم، السبت، حول تردي الاوضاع بمستشفى بنها الجامعي، وسوء معاملة الممرضين، وأكدوا أنهم غير مؤهلين للعمل أو التعامل مع المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم راجح، وكيل كلية الطب بجامعة بنها، لشئون خدمة المجتمع، إن المواطنين الذين يعانون من سوء الأوضاع بالمستشفيات أو نقص الامكانيات، عليهم التوجه إلى مدير المستشفى وتقديم شكوى، مشيرا إلى أن المستشفى تستقبل 1300 حالة يوميا، ومؤكدا على أنه سيتم التحقيق في الشكاوى ومحاسبة المقصرين.

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