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5 حالات يجب على المسلم الاغتسال فيها على الفور

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5 حالات يجب على المسلم الاغتسال فيها على الفور 5 حالات يجب على المسلم الاغتسال فيها على الفور

الإسلام هو دين الطهارة حيث يجب أن يكون المسلم متطهرا من أجل الصلاة، أو من أجل حتي حمل كتاب الله “القرآن”، و على ذلك يجب أن يكون طاهر و في حالة الوضوء، و لكن قد تحدث بعض التغيرات الجسمانية، و التي تتسبب في نقض الوضوء أو الاغتسال من أجل الطهارة، و على ذلك سوف نذكر خمسة حالات يجب على المسلم أن يغتسل بعدها.

المسلم

    الموت :
    في حالة الموت يقوم أحد الأشخاص بتغسيل جثمان المسلم قبل تكفينه و دفنه، و بالطبع هناك بعض الحالات التي يجب فيها عدم الاغتسال و هو خاصة بالشهيد، حيث يتم دفنه كما هو بملابسة.
    الجماع :
    وفق حديث النبي -صلى الله عليه و سلم-

                                                                  ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب علية الغسل ).

و على ذلك يجب الغسل بعد حدوث أي أتصال جسدي بين الزوجين.

    المرآة الحائض أو النفاس :
    و على ذلك يجب على المرآة أن تنتظر من أجل أنتهاء فترة الدورة الشهرية، و على ذلك تقوم بالتطهر و تقوم بممارسة جميع الشعائر الدينية الإسلامية، و يأتي ذلك وفق قول الرسول -صلى الله عليه و سلم –

                                                                                    (وإذا ذهبت حيضتك فإغتسلي).

    الاحتلام :
    قد يحدث الاحتلام كثيرا بالنسبة إلى الشباب أكثر من الفتيات، و على ذلك يجب على الجنسين أن يتطهرا بعد خروج المني لا إراديا أثناء النوم، و يكون الاغتسال بعد الاستيقاظ مباشرة، و على ذلك فمن غير الصحيح أن تؤدي الصلاة إلا بعد الاغتسال.
    الإسلام :
    و المقصود هنا هو دخول الغير مسلم و اعتناقه ديانه الإسلام و أختلف جمهور العلماء في ضرورة الاغتسال، على أنه سنه أو فرض، و لكن هو شيئ يسير و ليس بصعب.

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