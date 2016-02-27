تسجيل 114ألف حالة ببرنامج تكافل وكرامة وصرف مساعدات لـ49ألفا بأسيوط فى 2015

قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط فى تصريحات صحفية، إن عدد الأسر الذين تقدموا للاستفادة من برنامج "تكافل وكرامة" على مستوى المحافظة بلغ 114 ألفا و879 مواطنا خلال عام 2015، مضيفا بأن إجمالى عدد الحالات المستفيدة فعليا 49 ألفا و297 حالة، موضحا أنه تم تنفيذ البرنامج بـ 10 مراكز ومنها ( البدارى – وساحل سليم – والغنايم – وصدفا – وأبوتيج – ومنفلوط - وديروط – ومركز الفتح ومدينة أسيوط الجديدة – ومركز أسيوط – وأبنوب).

وأشار الدسوقى إلى أن الحكومة تضع فى اعتباراتها كافة الحالات الإنسانية وخاصة الأسر التى لا عائل لها والتى ليس لها أى مصادر دخل، مؤكدا أن هناك حالات ربما تكون حصلت على المعاش دون وجه حق يتم التحقيق فى أحقيتها بالمعاش من عدمه، وسوف يتم قطعه عند ثبوت عدم استحقاقهم، منوها عن أن عينة عشوائية قد قامت بها مديرية التضامن الاجتماعى أظهرت عددا من الحالات غير المستحقة تم قطع معاشها فورا.

وقال محمد فؤاد وكيل مديرية الشئون الاجتماعية، إن محافظة أسيوط من أكثر المحافظات التى بها نسبة فقر مرتفعة وذلك طبقا لتقرير وزارة التضامن وسعيها المستمر فى الوصول إلى أكثر الفئات احتياجا وتقديم الدعم المالى لهم، مشيرا إلى أن آليات المشروع تعتمد على مشاركة بعض الجهات الحكومية متمثلة فى (وزارة الداخلية – ووزارة التربية والتعليم – ووزارة الصحة - والقومسيون الطبى – ومكاتب البريد) كما أنه مصرح لبعض الجهات الدولية للمساهمة فى البرنامج وتضم ( البنك الدولى – واليونيسيف – والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة – وهيئة تيرديزوم – وبرنامج الأغذية).

وأضاف أن البرنامج يتضمن مساعدة الفئات الفقيرة، وكذلك كبار السن من 65 عامًا فأكثر أو من لديهم عجز كلى أو إعاقة، حيث يتم تحديد الفئات المستحقة للدعم والحماية الاجتماعية طبقًا لمعايير الاستحقاق من عدمه ويحصل المستفيدون على مساعدة مالية من خلال الصرف الإلكترونى (الفيزا كارت) ومن أهم شروط الالتحاق بالبرنامج ألا يكون أحد المتزوجين متعاقدا ومؤمنا عليه بأى عمل حكومى أو خاص، بالإضافة إلى أنه لا يعمل بالقطاع الحكومى، وألا تمتلك الأسرة حيازة زراعية تزيد عن نصف فدان.