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بالصور.. حريق فى أشجار النخيل بجوار مدرسة القرايا الإعدادية بمدينة إسنا

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نشب حريق فى أشجار النخيل بجوار مدرسة إعدادية بمنطقة القرايا بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، ولم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كان قد تلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران فى أشجار النخيل بجوار مدرسة القرايا الإعدادية بمدينة إسنا، فأمر على الفور بالدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده لمحول كهرباء بجوار المدرسة.

وبإجراء المعاينة المبدئية لموقع الحريق، تبين أنه نشب بسبب سيجارة ألقاها أحد الشباب بالخطأ بجوار النخيل مما أدى إلى اشتعال النيران بها، حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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