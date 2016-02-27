5طرق بسيطة تساعدك على حماية شعرك من التساقط

منذ وقت طويل يمثل شعر المرأة عنوان جمالها وأنثوها، واغلب السيدات يستغرقن وقت طويل في البحث عن طريق تساعد على تقوية ومنع تساقط الشعر، والتغلب على جفافه

ولعل التعرض لأشعة أشعه الشمس الحارقة، واستخدام المواد الكيميائية في الشامبوهات ومرطبات الشعر، ومساحيق التجميل، وفرد الشعر باستخدام الحرارة من أكثر الأسباب ضررا للشعر لذلك، من المهم بالنسبة لك أن تقومي بفعل كل شيء للمساعدة على إبقاء شعرك في أفضل حالة

-ومن النصائح الهامة للتغلب على جفاف وتساقط الشعر ما يلي :

. استخدام منتجات ذات جودة عالية على شعرك وهذا يرجع إلى الميزانية الخاصة التي تقومي بتخصيصها لذلك، حيث تضطر عدة سيدات إلى شراء أرخص منتجات العناية بالشعر لتوفير الأموال ولكن في الغالب معظم هذه الأنواع غير جيده للشعر وتكون سبب رئيسي في تساقط الشعر وجفافه .

. حماية شعرك من تقلبات الجو المختلفة، حيث يلعب الطقس المختلف معظم أوقات العام دورا هاما في التأثير على شعرك، ومنها على سبيل المثال فترات الطقس البارد، حيث يجب عليك حماية شعرك مع الطقس البارد والرياح وجميع أنواع هطول الأمطار،وهنا يجب استخدام القبعات وأغطية الشعر المختلفة ، والوشاح، وما شابه ذلك لحماية شعرك من الأجواء المختلفة وخاصة أثناء الخروج من المنزل .

. طرق تصفيف الشعر حسب كل طقس وكل مناسبة، واحدة من الأمور التي تساعد على حماية شعرك.

.استخدام المياه الساخنة والتعامل مع الجو البارد فهي طريقة خاطئة تسبب مشاكل كثيرة في كل من فروة الرأس والشعر وتسبب تساقط الشعر وجفاف البصيلات والحكة، وقشور بفروة الرأس.

وصفات تساعد على منع تساقط الشعر

توجد عدة وصفات طبيعية تستخدم لحماية الشعر من التساقط منها :

الأفوكادو : خلط ثمار الأفوكادو الناضجة مع بيضة واحدة، يعد علاج للشعر،لان الأفوكادو من المواد غنية بالفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية، ويحتوى على المعادن التي تساعد على استعادة لمعان شعرك، ويترك ذلك الخليط لمدة 20 دقيقة على الأقل على شعرك، ثم يشطف عدة مرات، ويكرر ذلك مرة واحدة في الأسبوع لشعر فروة الرأس ومرة ​​واحدة في الشهر لصحة الشعر.

التدليك بالزبدة

لعلاج تساقط الشعر وجفافة يمكن ذلك أيضا باستخدام كمية صغيرة من الزبدة تفرد على الشعر للحصول على شعر لامع وذلك عن طريق تدليك شعرك الجاف، ثم يغطى الشعر بغطاء الاستحمام لمدة نصف ساعة وشطف كل الزبدة باستخدام الشامبو .

زيت الزيتون

يمكن ذلك عن طريق استخدام 1/2 كوب زيت زيتون طبيعي غير مغلي، ثم فرك الشعر به. وتغطيته بواسطة كيس من البلاستيك، ويترك لمدة 45 دقيقة، ثم الشامبو وشطف تماما.

الشاي

يمكنك استخدام الشاي لإعطاء الشعر لمعانا طبيعيا،ويمكن ذلك باستخدام ربع كوب شاي دافئ وغير المحلى، ثم شطف الشعر عن طريق الشامبو العادي الخاص بك

ومشروب الشاي يمكن أن يلعب دورا في لون الشعر ولمعانه، ويمكن للشقراوات استخدام شاي البابونج، ويستخدم الشاي الأسود مع الشعر الأسود الداكن فهو يعطى تألق وإثراء اللون.

عصير الجرجير

يمكن تناول كميات مناسبة من الجرجير مع الطعام، أو استخدامه كعصير ويتم تغطية الشعر بكمية مناسبة منه وتترك لمدة 15دقيقة حتى يجف ثم يغسل بالماء الدافئ، ويلف بواسطة غطاء الشعر لحمايته .

شبكةعيونالإخبارية

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