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لليوم الخامس.. عمال «مياه أسيوط» المؤقتين يواصلون اعتصامهم للمطالبة بالتثبيت

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59e323be-8875-47e4-92b9-fc5e23cc6d24واصل العشرات من المحصلين المؤقتين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، اليوم السبت، اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي أمام مقر الشركة للمطالبة بالتثبيت .

 وردد العمال المتظاهرين هتافات مناهضة لرئيس الشركة المهندس محمد صلاح، قائلين : “ارحل ارحل .. يا صلاح ، و”لا للفساد .. ارحل “.

 وقال أحد المحصلين المعتصمين، في تصريحات ل مراسل «ONA»، إنه يعمل بالعمولة بمركز القوصية ومطالبهم من الاعتصام هي إقالة رئيس مجلس ادارة الشركة المهندس محمد صلاح، وتثبيت نسبة العمولة على جميع العاملين بالشركة.

وأضاف أن هناك عمال يحصلون على 5 جنيهات يوميا عمولة بواقع 150 جنيها شهريا ، مطالبًا بضرورة توحيد الأجور أسوة بباقي شركات المياه على مستوى الجمهورية .

وكان 7 من المعتصمين، قد دخلوا في إضراب عن الطعام بمستشفيات الإيمان العام والمبرة منذ أمس الأول الخميس .

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