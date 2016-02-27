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مؤتمر ماكليش: هذا ما سأضيفه لبناء زمالك قوي.. واللاعبون يحتاجون لشخصية مرتضى

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مؤتمر ماكليش: هذا ما سأضيفه لبناء زمالك قوي.. واللاعبون يحتاجون لشخصية مرتضى مؤتمر ماكليش: هذا ما سأضيفه لبناء زمالك قوي.. واللاعبون يحتاجون لشخصية مرتضى

اللاعب المصري موهوب لكنه يحتاج للتغيير بعض الشيء فيما يخص العقلية، وفهمه وإدراكه للجوانب الخططية.. هكذا استهل أليكس ماكليش كلماته كمدير فني للفريق الأبيض.

في المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان ماكليش مديرا فنيا للزمالك تحدث الاسكتلندي عن رؤيته للكرة المصرية، وعما سيضيفه لخلق فريق قوي يفوز بالبطولات.

كذلك تحدث مدرب جلاسكو رينجرز السابق عن شخصية رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وعقب على كلماته.

وقال ماكليش: "أعمل الآن في ناد كبير في إفريقيا والشرق الأوسط، أعلم أن النجاح هنا ضرورة لا رفاهية".

زمالك مهاري

وأضاف "تابعت الزمالك مؤخرا وشاهدت مبارياته وتعرفت على نتائجه الأخيرة، سعيد بما شاهدت".

وأكمل "سعيد بمستوى اللاعبين. الفريق يضم الكثير من المواهب المميزة".

واستدرك "فقط ربما يحتاج اللاعب المصري لتطوير في العقلية، وفي مدى استيعابه للأمور الخططية والفنية".

وأفاد "أعد ببذل أقصى طاقة لدي. سنجعل الزمالك فريقا قويا وناجحا".

مرتضى

وعن مرتضى منصور تحدث ماكليش قائلا: "لم أفهم كثيرا ما قاله رئيس الزمالك قبل أن أبدا بالكلام".

واستدرك "فقط يظهر من اسلوب مرتضى منصور وهو يتحدث شخصيته القوية وأنه يخاف على صالح النادي ويدافع عنه".

وأردف "لو تحلى اللاعبون بالحماسة نفسها التي أراها في وجه رئيس الزمالك سننجح".

وتطرق ماكليش إلى ، مفصحا "أنا في بلاد أمنة وسعيد للغاية بوجودي هنا".

وأتم "مهمتي صعبة وأعلم ذلك. لكني أعد بتقديم أقصى ما لدي للنجاح".

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