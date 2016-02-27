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تنظيف سكة النوافذ بـ4 خطوات

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من الصعب تنظيف الغبار والأتربة المتراكمة داخل سكة النوافذ؛ نظراً لصعوبة الوصول إليها!
في ما يأتي، طريقة سهلة التطبيق، لإزالة الأوساخ العالقة في السكة، من خلال الخطوات التالية:

1- امزجي ربع كوب من الخل الأبيض، في وعاء مليء بالماء الدافئ.
2- أضيفي بضع قطرات من سائل الجلي إلى الخليط.

3- اغمسي أعواد القطن بالخليط، ومرريها داخل سكة النوافذ مرات عدة.
4- مرري، أخيراً، أعواد القطن النظيفة داخل السكة لتجفيفها، مع التأكد من نظافة السكة في حال بقيت الأعواد بيضاء.

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سيدتي

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