تنظيف سكة النوافذ بـ4 خطوات
من الصعب تنظيف الغبار والأتربة المتراكمة داخل سكة النوافذ؛ نظراً لصعوبة الوصول إليها!
في ما يأتي، طريقة سهلة التطبيق، لإزالة الأوساخ العالقة في السكة، من خلال الخطوات التالية:
1- امزجي ربع كوب من الخل الأبيض، في وعاء مليء بالماء الدافئ.
2- أضيفي بضع قطرات من سائل الجلي إلى الخليط.
3- اغمسي أعواد القطن بالخليط، ومرريها داخل سكة النوافذ مرات عدة.
4- مرري، أخيراً، أعواد القطن النظيفة داخل السكة لتجفيفها، مع التأكد من نظافة السكة في حال بقيت الأعواد بيضاء.
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