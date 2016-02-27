مرتضى منصور يكشف تفاصيل عقد أليكس ماكليش مع الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تفاصيل عقد أليكس ماكليش المدرب الجديد مع الفريق الأبيض.

ويعقد مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بمقر النادي لتقديم المدرب الجديد.

وكشف منصور عن تفاصيل التعاقد خلال المؤتمر، مؤكدا أن عقد الزمالك مع ماكليش لمدة موسم ونصف الموسم، وليس لنهاية الموسم الجاري فقط.

مرتضى أكد أيضا أنه المدرب الاسكتلندي سيحصل على 45 ألف دولار شهريا، وسيحصل الثنائي الذي سيصطحبهم على 60 ألف دولار معا.

من جهة أخرى، سيحصل ماكليش على 112 ألف دولار مكافأة الفوز ببطولة الدوري، بالإضافة إلى نفس المبلغ في حال الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا و45 ألف دولار في حال التتويج بلقب كأس مصر أو الكونفدرالية الإفريقية.

ونفى مرتضى منصور أنه دائما ما يتعجل في إقالة المدربين، وعن ذلك قال: "البعض بتسألني متى ستقيل ماكليش، أنا لم لم أجبر المدربين على الرحيل، لم أقل لباتشيكو أهرب ولم أقل لفيريرا ارحل لأنك تملك عقدا ب200 ألف دولار".