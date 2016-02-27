ماكليش: المهمة صعبة لبناء زمالك قوي.. وفهمت شخصية مرتضى منصور

"سعيد بالتواجد في الزمالك. هي مغامرة مع أحد أكبر أندية الشرق الأوسط كلها".. هكذا استهل أليكس ماكليش كلماته كمدير فني للفريق الأبيض.

في المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان ماكليش مديرا فنيا للزمالك، تحدث الاسكتلندي عن رؤيته للكرة المصرية، وعما سيضيفه للفريق لخلق فرسان أقوياء يفوزون بالبطولات، وعن شخصية رئيس النادي.

وقال ماكليش: "أعمل الآن في ناد كبير في إفريقيا والشرق الأوسط، أعلم أن النجاح هنا ضرورة لا رفاهية".

زمالك مهاري

وأضاف "تابعت الزمالك مؤخرا وشاهدت مبارياته وتعرفت على نتائجه الأخيرة، سعيد بأن الجهاز الفني السابق قاد الفريق لتحقيق نتائج إيجابية".

وأكمل "كذلك سعيد بمستوى اللاعبين. الكرة المصرية إجمالا تتضمن الكثير من المواهب المميزة".

وأفصح مدرب أستون فيلا الأسبق "فقط أنتظر أن يستوعب اللاعبون خططي والتكتيك المطلوب".

وأفاد "أعد ببذل أقصى طاقة لدي. سنجعل الزمالك فريقا قويا وناجحا".

مرتضى

وعن مرتضى منصور تحدث ماكليش قائلا: "لم أفهم كثيرا ما قاله رئيس الزمالك قبل أن أبدا بالكلام".

واستدرك "فقط يظهر من اسلوب مرتضى منصور وهو يتحدث شخصيته القوية وأنه يخاف على صالح النادي ويدافع عنه".

وتطرق ماكليش إلى مصر، مفصحا "أنا في بلاد أمنة وسعيد للغاية بوجودي هنا".

وأتم "مهمتي صعبة وأعلم ذلك. لكني أعد بتقديم أقصى ما لدي للنجاح".