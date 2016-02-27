قائمة "المهندس أولا" تكتسح انتخابات نقابة المهندسين فى الدقهلية

فازت قائمة المهندس أولا بانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين الفرعية فى الدقهلية، بمقاعد مجلس إدارة النادى، بنسبة بلغت 70% من إجمال الأصوات.

وفاز المهندسون عماد شوقى، ومحمود أشرف عن الشعبة المدنية، ومحمد السيد عن شعبة البترول، ومحمد صبرى سراية، ومحمد السعيد الخولى، ومصطفى عبد الستار القلموشى، ومنى عزمى، عن شعبة هندسة الكهرباء.

وشهدت نقابة المهدسين إقبالا غير مسبوق على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة الفرعية، بمقرها فى مدينة طلخا، وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل.



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