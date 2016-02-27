مؤتمر ماكليش - شيكابالا: شكرا محمد صلاح وسنيذل الجهد لحصد البطولات

خلال زيارة سيلفيو برلسكوني رئيس نادي ميلان لتدريبات فريقه تحدث مع المهاجم الدولي ماريو بالوتيللي، مؤكدا رغبته في ضمه بصفة نهائية من ليفربول.

سوبر ماريو يلعب مع ميلان على سبي الإعارة من النادي الإنجليزي. وبرلسكوني صرح بأنه على استعداد للتضحية بالمال وتجاوز الحد الأقصى للروسونيري حتى يتعاقد مع بالوتيللي بصفة نهائية في الصيف.

لكن برلسكوني اشترط أمرا واحدا على بالوتيللي بحسب ما أكدته صحيفة كالتشيو إيطاليا اليوم السبت.

وقال برلسكوني لبالوتيللي خلال المران: "سأشتري عقدك كاملا من ليفربول بشرط أن تكف عن الذهاب للجناح كلما وصلتك الكرة".

برلسكوني له سجل حافل في توجيه تعليمات فنية للاعبيه من منصبه كرئيس للنادي.

وهنأ رئيس ميلان فريقه على تحسن النتائج مؤخرا بعد الفوز على إنتر بثلاثة أهداف وباليرمو بثنائية وجنوى بنتيجة 2-1 والتعادل مع نابولي 1-1 وأودينيزي بالنتيجة نفسها.

ويحتل ميلان المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.