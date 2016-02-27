جامعة بنى سويف تنهى خدمة مدرس بكلية التجارة لانقطاعه عن العمل

أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، اليوم السبت، إنهاء خدمة "مصطفى .ر.ع.م" المدرس المساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بنى سويف، لانقطاعه عن العمل خمسة عشر يوما متتالية دون عذر مقبول.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المذكور أرسل فى بعثة دراسية خارجية إلى إنجلترا تنتهى فى 18/10/2015 وكان عليه الرجوع فى موعد أقصاه 8/11/2015، ولم يأت لاستلام العمل واتخذت ضده كل الإجراءات القانونية.

وكان عميد كلية التجارة أرسل مذكرة، لمجلس جامعة بنى سويف، تفيد بضرورة إنهاء بعثة المذكور نظرًا لحاجة القسم والقصور الكبير فى الأعضاء الحاصلين على الدكتوراه، وتم إرسال ثلاثة إنذارات قانونية بتاريخ متتالية الإنذار الأول فى 8/11/2015 والإنذار الثانى فى 23/11/2015 والإنذار الثالث فى 9/12/2015 .

من جانبه، أكد رئيس الجامعة أن القانون يؤكد على أنه تنتهى خدمة الموظف بسبب انقطاعه عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية، ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول أو بسبب انقطاعه عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة، وتم عرض الموضوع على مجلس الجامعة، الذى أصدر قراره السابق مع مطالبته باسترداد جميع نفقات البعثة التى انفقتها الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، ضرورة استمرار العمل المؤسسى وتنفيذ القوانين واللوائح وضمان سير العملية التعليمية والبحثية بصفة مستمرة ومنتظمة، وأن الجامعة تحرص دائمًا على احترام هذه القوانين والأعراف الجامعية وعدم الإخلال بها وأى إخلال يسىء ويعرقل تحقيق أهدافها يقابل بحزم وتطبيق القانون، حيث إن الجامعة جزء من الدولة تعمل فى منظومة من الحوكمة والإدارة والشفافية وتنفيذ القوانين من خلال مجلس الجامعة وقراراته فى هذا الشأن بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة.