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إحالة مدير مستشفى "دكرنس" للتحقيق لمخالفة قرارات الجمعية العمومية

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إحالة مدير مستشفى "دكرنس" للتحقيق لمخالفة قرارات الجمعية العمومية إحالة مدير مستشفى "دكرنس" للتحقيق لمخالفة قرارات الجمعية العمومية
استقبل مستشفى دكرنس، بمحافظة الدقهلية، اليوم، السبت، المواطنين، وتم دفع بعض الأجور وسداد قيمة آشعة بالمستشفى، ودفع جنيه واحد، ثمن تذكرة دخول المستشفى، رغم إعلان نقابة الأطباء، بدء الإجراءات التصعيدية الثانية، فى الامتناع عن العلاج بالأجر وتقديم الخدمة الطبية بالمجان، التى أعلنت عنه عقب قرارات الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، بعد عدم الاستجابة لمطالب الأطباء بتأمين المستشفيات واسترداد كرامتهم.

وقال إبراهيم الزيات، نقيب الأطباء بالدقهلية، إن مدير مستشفى دكرنس، تم تحويله للجنة آداب المهنة لمخالفتة قرار الجمعية الطارئة بعد وصول شكاوى ضده، وسيتم إحالته للتحقيق فى الواقعة.

وشدد "الزيات" على أن نقابة الأطباء بالدقهلية، وجميع مستشفيات المحافظة، ملتزمة بقرارات الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، ولن يتم تحصيل أى مبالغ من المواطنين، مهما كانت رمزية، وإن الأطباء يد واحدة من أجل مصلحة المريض، ومن أجل إعلاء شأن المهنة.

مستشفى دكرنس بمحافظة الدقهلية (1)

مستشفى دكرنس بمحافظة الدقهلية (2)

مستشفى دكرنس بمحافظة الدقهلية (3)


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