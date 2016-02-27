وصول جثمان الشهيد محمد راشد الظنحاني إلى مطار البطين بأبوظبي

وصل الى مطار البطين الخاص بأبوظبي ظهر اليوم جثمان الشهيد محمد راشد علي الظنحاني من شهداء الوطن الأبطال على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي.

وقد جرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثمان الشهيد حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت صباح اليوم الشهيد الذي انتقل إلى جوار ربه إثر تدهور آليته العسكرية خلال أدائه لواجبه الوطني في عملية " إعادة الأمل " ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

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