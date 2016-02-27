أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إعادة تشغيل ميناء السخنة بعد توقفة 10 أيام بسبب إضراب مستخلصى الجمارك

Google+ Print
إعادة تشغيل ميناء السخنة بعد توقفة 10 أيام بسبب إضراب مستخلصى الجمارك إعادة تشغيل ميناء السخنة بعد توقفة 10 أيام بسبب إضراب مستخلصى الجمارك
أعلن جاد عساف، مدير الإدارة المركزية لجمارك موانىء السويس البحرية والبرية، بدء تشغيل جمارك السخنة بعد توقف دام 10 أيام بسبب إضراب مستخلصى الجمارك، الأمر الذى تسبب فى خسائر وصلت إلى 500 مليون جنيه، لكن بعد تدخل وزيرى الدفاع والمالية، انتهى الأمر، وعادت المصلحة إلى العمل.

وقال عساف فى تصريح له اليوم، السبت، إن الشرطة دأبت على تأمين العمل بساحات الجمارك والميناء، كما تم استئناف العمل بميناء بدر البرى بالأدبية .

وأضاف عساف أن مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك شدد خلال لقائه به على إنهاء الأزمة وتيسير الإجراءات وتوحيد إجراءات الإفراج الجمركى على رسائل المستوردين إسوة بباقى الجمارك.

وأتم عساف أن اللواء محمد عبد اللاه، قائد الجيش الثالث، أصدر توجيهاته لتأمين العمل داخل ميناء السخنة وميناء بدر وأن جميع القيادات ونواب السويس يشهدون استئناف العمل حرصا على مصلحة القتصاد القومى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365