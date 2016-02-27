إعادة تشغيل ميناء السخنة بعد توقفة 10 أيام بسبب إضراب مستخلصى الجمارك

أعلن جاد عساف، مدير الإدارة المركزية لجمارك موانىء السويس البحرية والبرية، بدء تشغيل جمارك السخنة بعد توقف دام 10 أيام بسبب إضراب مستخلصى الجمارك، الأمر الذى تسبب فى خسائر وصلت إلى 500 مليون جنيه، لكن بعد تدخل وزيرى الدفاع والمالية، انتهى الأمر، وعادت المصلحة إلى العمل.

وقال عساف فى تصريح له اليوم، السبت، إن الشرطة دأبت على تأمين العمل بساحات الجمارك والميناء، كما تم استئناف العمل بميناء بدر البرى بالأدبية .

وأضاف عساف أن مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك شدد خلال لقائه به على إنهاء الأزمة وتيسير الإجراءات وتوحيد إجراءات الإفراج الجمركى على رسائل المستوردين إسوة بباقى الجمارك.

وأتم عساف أن اللواء محمد عبد اللاه، قائد الجيش الثالث، أصدر توجيهاته لتأمين العمل داخل ميناء السخنة وميناء بدر وأن جميع القيادات ونواب السويس يشهدون استئناف العمل حرصا على مصلحة القتصاد القومى .