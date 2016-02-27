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الجارديان: إيران تعدم رجال قرية بالكامل لاتجارهم بالمخدرات

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الجارديان: إيران تعدم رجال قرية بالكامل لاتجارهم بالمخدرات الجارديان: إيران تعدم رجال قرية بالكامل لاتجارهم بالمخدرات
نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن شهيندوخت ملاوردى، نائبة الرئيس الإيرانى لشئون المرأة والأسرة، أن جميع الرجال البالغين فى قرية بجنوب إيران، أعدموا لاتجارهم بالمخدرات.

وأضافت الصحيفة أن المسألة ألقى عليها الضوء الأسبوع الماضى عندما كشفت ملاوردى فى حوار مع وكالة مهر الإيرانية عن هذه الواقعة، وهى تعليقات نادرة من مسئول رفيع المستوى فى الدولة بشأن معدل الإعدامات فى إيران خاصة بسبب الاتجار فى المخدرات.

وقالت ملاوردى "لدينا قرية فى محافظة سيستان وبلوشستان حيث أُعدم الرجال جميعا"، لكنها لم تذكر اسم القرية ولم توضح هل الإعدامات تمت فى وقت واحد أو خلال فترة زمنية أطول، بحسب الصحيفة.

وأضافت "أطفالهم تجار مخدرات محتملين، وربما يسعون للانتقام لتوفير المال لأسرهم، ولا يوجد دعم لهؤلاء الناس".

وأشارت إلى أن الرئيس حسن روحانى أعاد العمل ببرنامج الدعم الأسرى، بعد أن كان قد أُلغى فى السابق، وذلك فى إطار خطة التنمية الوطنية للبلاد.

ومضت تقول "فى اعتقادنا أن لم ندعم هؤلاء الناس، فإنهم سينحرفون نحو الجريمة، لهذا السبب فإن المجتمع مسئول عن أسر من أُعدموا".

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