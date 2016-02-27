مصادر أمنية: نقل مقر السفارة الإسرائيلية إلى التجمع الخامس قريبا

أكدت مصادر أمنية لـ"اليوم السابع"، اليوم، السبت، أنه سيتم نقل مقر السفارة الإسرائيلية الذى اتخذ من مسكن السفير الإسرائيلى بحى المعادى، مقرا إداريا له، إلى التجمع الخامس خلال الأيام القادمة، حيث يمتاز المقر الجديد بالتشديدات والاحتياطات الأمنية، التى تم اتخاذها لتأمين السفير والعاملين بالسفارة بالإضافة إلى اختيار مكان للمقر بعيدا عن الكتلة السكنية.

وأضاف المصدر أن المقر الحالى للسفارة والكائن بشارع مصطفى كامل بالمعادى يتطلب تشديدات أمنية مكثفة نظرا لكونه ضمن منطقة سكنية تحيط به العقارات من كافة الجوانب.

جدير بالذكر أن بعض المتظاهرين اقتحموا مقر السفارة الإسرائيلية القديم بالجيزة، فى سبتمبر من عام 2011، وعقب ذلك تم نقل مقر السفارة من الجيزة للمعادى، إلا أن سكان حى المعادى بدورهم لم يرحبوا بتواجد السفارة بمنطقتهم لما به من تشديدات أمنية وتضييقات عليهم.

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