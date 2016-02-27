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إصابة 7 أشخاص بالتسمم بعد تناولهم وجبة فاسدة في حفل زفاف بالمنيا

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إصابة 7 أشخاص بالتسمم بعد تناولهم وجبة فاسدة في حفل زفاف بالمنيا إصابة 7 أشخاص بالتسمم بعد تناولهم وجبة فاسدة في حفل زفاف بالمنيا

أرشيفية

مراسل «ONA»:

أصيب 7 أشخاص، اليوم السبت، بحالة تسممم غذائي نتيجة تناولهم طعام في حفل زفاف بقرية “3 مهاجرين” التابعة لمركز سمالوط بالمنيا.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة سمالوط من مستشفي سمالوط العام بوصول كل من “خالد مؤمن أحمد 14سنة طالب، أحمد مؤمن أحمد 16 طالب مقيمان قرية ابعدية الشريعي، محمود زايد عبد الرازق 22 سنة دبلوم مقيم قرية 3، عواطف أحمد مهني 45 سنة ربة منزل والدة الثالث، أميرة فرجاني قاسم 22 سنة ربة منزل، محمود مؤمن احمد عامين، جني احمد زايد ، عامين” وجميعهم مقيمين بقرية ” 3 مهاجرين” دائرة مركز سمالوط.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة المذكورين سابقا أثناء تناولهم الطعام المتبقي من حفل زفاف حضروه.

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أونا