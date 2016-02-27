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فتوى جديدة من «البغدادى» تبيح لأعضاء «داعش» «اغتصاب النساء»

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فتوى جديدة من «البغدادى» تبيح لأعضاء «داعش» «اغتصاب النساء» فتوى جديدة من «البغدادى» تبيح لأعضاء «داعش» «اغتصاب النساء»

أرشيفية

قامت عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي، باختطاف 8 عراقيات.

وحسب ”sputink” فإن مصدر محلي عراقي، قال اليوم السبت، أن فتوى صادرة حديثاً من زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، تبيح اخذ الفتيات بالقوة من ذويهنَّ في مدينة الفلوجة.

وأوضح المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه  ، أن عناصر “داعش” اختطفوا حتى الآن مُذ نحو يومين، 8 فتيات ونساء من داخل المنازل بالقوة، سبايا للاستعباد الجنسي.

وغير معلوم مصير النساء المختطفات حتى الآن في الفلوجة التي تحاصرها القوات العراقية وتتقدم في أطرافها لتحريرها من سيطرة تنظيم “داعش” الذي يُسيطر عليها من قرابة العامين.

ومارس تنظيم “داعش” انتهاكات مروعة بحق النساء العراقيات في مناطق سيطرته شمال وغرب البلاد، ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها بحق المدنين الهاربين منه والمُرتهنين عنده دروعاً بشرية.

 

 

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