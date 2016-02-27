«البيئة»: الإنتهاء من إزالة التلوث الزيتى بنويبع.. واستمرار التطهير برأس غارب



> أكدت الدكتورة كوثر حنفى رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بوزارة البيئة أنه تم الانتهاء من إزالة التلوث الزيتى، الذى وقع بميناء نويبع فور حدوثه، حيث أنه تلوث بسيط، مشيرة إلي أنه تم التحفظ على السفينة “ستار” التي تحمل علم قبرص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السفينة.

وأوضحت الدكتورة كوثر – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت – أنه فيما يتعلق بأعمال إزالة التلوث الزيتى بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر فمازالت مستمرة وأوشكت على الانتهاء.

وأضافت أن التنظيف يتم بصورة يدوية للحفاظ على الشاطئ من النحر والحفاظ على شكل الصخور، ويتم إزالة الأعشاب البحرية الملوثة والرمال الزيتية والتخلص منها بشكل أمن عن طريق شركة متخصصة فى هذا المجال ولديها موافقات من جهاز شئون البيئة للتعامل مع هذه المخلفات، وجارى أعمال التنظيف وفقا للخطة الموضوعة من قبل وزارة البيئة.

وأشارت إلي أنه يتم حاليا وضع إطار عام للشركات العاملة فى خليج السويس لسرعة الاستجابة والتعامل مع حوادث التسرب الزيتى فى خليج السويس.