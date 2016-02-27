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القبض على خلية إرهابية تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية بالبحيرة

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القبض على خلية إرهابية تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية بالبحيرة القبض على خلية إرهابية تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية بالبحيرة


> تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من إلقاء القبض على خلية ارهابية مكونة من 6 أعضاء بتنظيم الأخوان الإرهابي ، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة ، لتنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية بالمحافظة.

كانت معلومات وردت لضباط المباحث بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة مفادها قيام 6 اعضاء بتنظيم الأخوان بتكوين خلية إرهابية ، وتلقيهم تدريبيات على استخدام الأسلحة النارية ، وأضافت المعلومات أنهم يخططون لاستهداف المنشآت الشرطية والحيوية بنطاق المحافظة.

وقد تم تشكيل فريق من البحث الجنائى باشراف اللواء محمد عماد الدين مدير أمن البحيرة ، وتمكنت من القبض عليهم وبحوزتهم 5 أسلحة آلية وكمية كبيرة من الذخائر وسيارتين ملاكى ، وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق .

أ ش أ

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