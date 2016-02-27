مقتل 37 داعشيا فى اشتباكات جنوبى كركوك بالعراق

أفاد مصدر أمنى فى الحشد الشعبى العراقى السبت، بأن 37 عنصراً من تنظيم "داعش" الإرهابى قتلوا فى هجوم عنيف شنه التنظيم من قصبه البشير فى ناحية تازة جنوبى كركوك بالعراق، فيما أكد أن خمسة من عناصر الحشد أصيبوا جراء الهجوم.

ونقلت وكالة انباء الاعلام العراقى (واع) عن المصدر أن "عناصر تنظيم داعش شنوا، فجر اليوم، هجوما من ثلاثة محاور باتجاه خطوط الصد انطلاقاً من قصبة البشير التابعة لناحية تازة جنوب كركوك"، مبينا أن "الهجوم كان عنيفا، إلا أن المعلومات الاستخبارية التى يمتلكها الحشد أفشلت هذا الهجوم".

وأضاف أن "الهجوم أدى إلى قتل 37 داعشيا وإصابة خمسة فقط فى صفوف الحشد وهم يتلقون العلاج فى مستشفيات كركوك".

وتابع أن "مدفعية قوات الحشد الشعبى فى ناحية تازة شاركت فى قصف مواقع الهجوم وتمكنت من تدمير آليات مفخخة يقودها انتحاريون".

من ناحية أخرى، لقى مدنى مصرعه، وأصيب 6 آخرون فى انفجار عبوة ناسفة فى منطقة بسمايا جنوبى بغداد.

وذكر مصدر امنى أن " عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال صناعية فى منطقة بسمايا جنوبى بغداد، ما اسفر عن مصرع مدنى وإصابة 6 آخرين بجروح "، مشيرا إلى أن " القوات الأمنية أغلقت مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى القريب لتلقى العلاج ".

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