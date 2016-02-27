أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 37 داعشيا فى اشتباكات جنوبى كركوك بالعراق

Google+ Print
مقتل 37 داعشيا فى اشتباكات جنوبى كركوك بالعراق مقتل 37 داعشيا فى اشتباكات جنوبى كركوك بالعراق

أفاد مصدر أمنى فى الحشد الشعبى العراقى السبت، بأن 37 عنصراً من تنظيم "داعش" الإرهابى قتلوا فى هجوم عنيف شنه التنظيم من قصبه البشير فى ناحية تازة جنوبى كركوك بالعراق، فيما أكد أن خمسة من عناصر الحشد أصيبوا جراء الهجوم.

ونقلت وكالة انباء الاعلام العراقى (واع) عن المصدر أن "عناصر تنظيم داعش شنوا، فجر اليوم، هجوما من ثلاثة محاور باتجاه خطوط الصد انطلاقاً من قصبة البشير التابعة لناحية تازة جنوب كركوك"، مبينا أن "الهجوم كان عنيفا، إلا أن المعلومات الاستخبارية التى يمتلكها الحشد أفشلت هذا الهجوم".

وأضاف أن "الهجوم أدى إلى قتل 37 داعشيا وإصابة خمسة فقط فى صفوف الحشد وهم يتلقون العلاج فى مستشفيات كركوك".

وتابع أن "مدفعية قوات الحشد الشعبى فى ناحية تازة شاركت فى قصف مواقع الهجوم وتمكنت من تدمير آليات مفخخة يقودها انتحاريون".

من ناحية أخرى، لقى مدنى مصرعه، وأصيب 6 آخرون فى انفجار عبوة ناسفة فى منطقة بسمايا جنوبى بغداد.

وذكر مصدر امنى أن " عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال صناعية فى منطقة بسمايا جنوبى بغداد، ما اسفر عن مصرع مدنى وإصابة 6 آخرين بجروح "، مشيرا إلى أن " القوات الأمنية أغلقت مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى القريب لتلقى العلاج ".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365