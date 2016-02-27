جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يؤكد سلامة منتجات "مارس"

أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلو أسواق الإمارة من منتجات الشوكولاته الملوثة للأسماء التجارية " مارس وسنيكرز ومني مكس وملكي واي وسيلبرشن" وأن جميع المنتجات - ذات العلاقة - المتوفرة في الأسواق المحلية للإمارة تم التأكد من سلامتها من خلال مطابقتها فيزيائيا للمواصفات الإماراتية.

وكان جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية قد بدأ عملية الاسترداد للتشغيلات الملوثة لهذه المنتجات فور استلامه إخطارا غذائيا من المفوضية الأوروبية مؤخرا عبر نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف الأوروبي وبالتنسيق مع وزارة التغيير المناخي والبيئة يفيد بأن الدولة قد وصلها عدد من التشغيلات من المنتجات المعنية بالإخطار (منتجات قطع شوكولاته سنكرز ومارس) حيث قامت الشركة باسترداد منتجات شوكولاته تصنيع شركة مارس – هولندا وذلك بسب احتمال تلوثها بقطع من البلاستيك.

ولفت الجهاز إلى أن هذه المنتجات المذكورة والموجودة في أسواق الإمارة هي بتواريخ أخرى ولم يتم العثور على نفس بيانات وتواريخ المنتجات المذكورة في الإخطار الوارد من الشركة كما تم جمع عينات لفحصها مخبريا وذلك كإجراء احترازي للوقوف على سلامة منتجات الشوكولاته ذات الصلة.

ويؤكد الجهاز بأنه يتابع عن كثب كافة القضايا الغذائية والتي تعد على رأس أولوياته وضمن مساعيه الرامية إلى ضمان وصول غذاء صحي وسليم للمستهلكين في إمارة أبوظبي ..داعيا إياهم إلى عدم شراء أي منتج تظهر به عيوب والتواصل مع الجهاز في حال أي معلومات أو شكاوى تتعلق بالسلامة الغذائية من خلال حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي أو على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555.

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