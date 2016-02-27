مباشر - مؤتمر تقديم ماكليش في الزمالك.. مرتضى منصور يوجه رسائل لميدو ولمزور عقد مايوكا

وصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأليكس ماكليش المدرب الجديد للفريق إلى مقر النادي، تمهيدا لبدء المؤتمر الصحفي لتقديمه.

ويعقد أليكس ماكليش جلسة مع مرتضى منصور في مكتب رئيس النادي قبل بدء المؤتمر، رفقة إسماعيل يوسف وحمادة أنور أعضاء الجهاز المعاون.

وتقرر حضور محمود عبد الرازق "شيكابالا" ممثلا عن الفريق في المؤتمر الصحفي، بصفته قائدا للفريق.

محمد زيدان حضر إلى المؤتمر الصحفي بصفته الوسيط في إنهاء الصفقة.

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