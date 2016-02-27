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الأرصاد: الطقس غدا دافئ شمالًا مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة

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الأرصاد: الطقس غدا دافئ شمالًا مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة الأرصاد: الطقس غدا دافئ شمالًا مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة بالنسبة لهذا التوقيت من السنة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد نهارا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معدلة تنشط غربا مثيرة للرمال .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، أما الرياح على البحر الأحمر تكون شمالية غربية .

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