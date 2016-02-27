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إصابة رئيسي نيابة وتفحم سيارتهما بالكامل في حادث سير بالمنيا

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إصابة رئيسي نيابة وتفحم سيارتهما بالكامل في حادث سير بالمنيا إصابة رئيسي نيابة وتفحم سيارتهما بالكامل في حادث سير بالمنيا

مراسل «ONA»:

 شهد الطريق الصحراوي الشرقي، اليوم السبت، حادث تصادم بين سيارة يستقلها رئيسي نيابة وسيارة محملة بالملح متوقفة على جانب الطريق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائي يفيد بتصادم السيارة رقم 7315 د ي ا محملة بالملح معطلة علي جانب الطريق قيادة عبد المولي “م ع” 35 سنة سائق ومقيم “صهرجت الكبري” ميت غمر دقهلية، وسيارة ملاكي غير معلوم رقمها نظرًا لتفحمها الكامل.

وأصيب في الحادث كل من ” أحمد التوني حسين 40 سنة رئيس نيابة بمكتب النائب العام بدار القضاء العالي، باشتباه كسر بالساق اليسري، ومحمد ن ع 40 سنة، رئيس نيابة بالنقض، باشتباه شرخ بالقفص الصدري”.

 تم نقل المصابين لمستشفي المنيا الجامعي وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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