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انتهت - الأهلي (2) سبورت أكاديمي (0)

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انتهت - الأهلي (2) سبورت أكاديمي (0) انتهت - الأهلي (2) سبورت أكاديمي (0)

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي الودية أمام نظيره سبورت أكاديمي في فرع الجزيرة.

الأهلي لم يعلن عن موعد المباراة بشكل سابق خوفا من حضور الجمهور إلى المدرجات.

وتعرض محمد نجيب مدافع الفريق إلى إصابة عضلية أثناء إجراء عمليات الإحماء قبل المباراة، ليقرر عبد العزيز عبد الشافي مدرب الفريق المؤقت استبداله بالناشيئ محمد حسين فضل.

وصعد عبد العزيز عبد الشافي 6 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في تلك المباراة، بينهم محمد حسين فضل الذي شارك بدلا من محمد نجيب.

وجاء تشكيل الفريق الأحمر خلال اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: حسين السيد - سعد سمير - محمد حسين فضل - باسم علي

خط الوسط: أحمد حمدي - عمرو السولية - وليد سليمان - أحمد الشيخ

خط الهجوم: عماد متعب - جون انطوي

ويجري اللاعبون الآن عمليات الإحماء تمهيدا لبداية المباراة.

بداية المباراة

د. 25 من المباراة ومازال التعادل السلبي هو القائم.

. 31 جوووول وليد سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

د. 37 ارصة خطيرة للأهلي من الناحية ليسرى، حسين السيد سددها على يسار الحارس خارج المرمى.

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

مسعد عوض يحل بديلا لأحمد عادل عبد المنعم

د. 55 جوووووووووول سعد سمير يضيف الهدف الثاني للأهلي برأسية منن داخل منطقة الجزاء

د. 57 عماد متعب يهدر انفراد تام بالمرمى

د. 75 خروج وليد سليمان ونزول اسلام عبدالستار، خروج حسين السيد ونزول عمرو سعداوي

نهاية المبارة

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