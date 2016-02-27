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الأهلي يعفي إيفونا وعاشور من مباراة سبورت أكاديمي ويصعد 6 ناشئين

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الأهلي يعفي إيفونا وعاشور من مباراة سبورت أكاديمي ويصعد 6 ناشئين الأهلي يعفي إيفونا وعاشور من مباراة سبورت أكاديمي ويصعد 6 ناشئين

أعفى عبد العزيز عبد الشافي رئيس جهاز الكرة والمدرب المؤقت للنادي الأهلي، ثلاثي الفريق ماليك إيفونا، حسام عاشور وأحمد فتحي من المشاركة في المباراة الودية أمام سبورت أكاديمي ظهر اليوم السبت.

ومنح زيزو الإذن للثلاثي بعدم خوض المباراة خوفا عليهم من الإجهاد، وليكوزنوا جاهزين للمباريات المقبلة.

ومن جهة أخرى، صعد الأهلي ستة ناشئين للمشاركة في المباراة هم إسلام عبد الستار، هادي هشام، عمر رجب، عمرو السعداوي، عادل مجدي ومحم حسين.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري.

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