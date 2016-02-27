الجيش الإسرائيلى يعتقل 3 فلسطينيين تسللوا من غزة إلى "أشكول"

اعتقل جيش الاحتلال بإسرائيل السبت، ثلاثة فلسطينيين غير مسلحين فى المجلس الإقليمى "أشكول" فى محيط قطاع غزة. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن اعتقال الفلسطينيين الثلاثة جاء بعد ساعات من أعمال التمشيط وإعلان حالة التأهب الأمنى بالمنطقة، التى تم السماح لسكانها بمغادرة منازلهم ومواصلة حياتهم الاعتيادية.

وأشارت إلى أن الثلاثة تسللوا إلى الأراضى الإسرائيلية بسبب الظروف المعيشية القاسية فى قطاع غزة، وتم إحالتهم إلى جهاز الأمن العام "الشاباك" للتحقيق معهم.

وكان الجيش الإسرائيلى قد طلب صباح اليوم من سكان المجلس الإقليمى "اشكول" القريب من حدود قطاع غزة البقاء فى منازلهم حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن لاحظ جنود الاحتلال آثارا تدل على إمكانية تسلل فلسطينيين من غزة باتجاه المنطقة.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على الحدود مع قطاع غزة النار على طول الحدود بسبب حالة الضباب الشديدة صباح اليوم.

وذكرت مصادر محلية أن الآليات العسكرية الإسرائيلية على الحدود مع منطقة خزاعة شرق خان يونس أطلقت النار باتجاه أراضى المزارعين وأجبرتهم على تركها، كما تكررت هذه الحالة على الحدود فى منطقة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

>