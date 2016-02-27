فينجر قبل مواجهة مانشستر يونايتد: أحتاج لأن أعرف.. لماذا لا يسجل أرسنال أهدافا

من الصعب جدا جدا على زين الدين زيدان أن ينجح كمدير فني لريال مدريد بسبب القوة الطاغية لبرشلونة على الدوري الإسباني وأوروبا بحسب ستيف ماكمانمن نجم الميرنجي الأسبق.

وقال ماكمانمن: "زيزو يحتاج لإثبات قدراته كمدير فني كما فعلها كلاعب".

وتابع الإنجليزي الدولي المعتزل "إنه شخص رائع، لكن المشكلة أنه يواجه نسخة قوية للغاية من برشلونة".

وأردف "ذلك مع الوضع في الاعتبار أن كريستيانو رونالدو أهم لاعبي زيزو في ريال مدريد يبلغ من العمر 31 عاما، يمكنك أن ترى المشكلة".

وأكمل "ريال مدريد يحتاج لدفع ترليون يورو حتى يدعم صفوفه بمن يواجهون برسا ويتفوقون عليهم. وطبعا هذا لن يحدث لأن النادي عليه عقوبة إيقاف".

ويواجه ريال مدريد احتمالا بتجميد مشاركته في سوق التعاقدات لفترتي انتقالات.