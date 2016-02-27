رانييري: محرز يستطيع الرحيل عن ليستر

منح كلاوديو رانييري المدير الفني لليستر سيتي الإنجليزي حرية الرحيل لنجم فريقه رياض محرز في الصيف المقبل.

محرز خطف أنظار الأندية الكبرى بمستواه الذي كان مفتاحا لوصول ليستر إلى قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

وقال رانييري عن العروض التي تنهال على رأس ليستر لقنص محرز: "لا توجد مشكلة إن أراد اللاعب الرحيل".

وأفصح "لا أريد إلا اللاعب الذي يطمح في البقاء".

وأوضح "أما لو كان محرز يريد الرحيل، وجاء لي وطلب مني أن يترك ليستر سأتمنى له التوفيق في مستقبله وأتركه يحقق حلمه".

محرز سجل 14 هدفا في 25 مباراة وتردد عبر الإعلام الإسباني أن برشلونة مهتم بخدمات اللاعب.