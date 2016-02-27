أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رانييري: محرز يستطيع الرحيل عن ليستر

Google+ Print
رانييري: محرز يستطيع الرحيل عن ليستر رانييري: محرز يستطيع الرحيل عن ليستر

منح كلاوديو رانييري المدير الفني لليستر سيتي الإنجليزي حرية الرحيل لنجم فريقه رياض محرز في الصيف المقبل.

محرز خطف أنظار الأندية الكبرى بمستواه الذي كان مفتاحا لوصول ليستر إلى قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

وقال رانييري عن العروض التي تنهال على رأس ليستر لقنص محرز: "لا توجد مشكلة إن أراد اللاعب الرحيل".

وأفصح "لا أريد إلا اللاعب الذي يطمح في البقاء".

وأوضح "أما لو كان محرز يريد الرحيل، وجاء لي وطلب مني أن يترك ليستر سأتمنى له التوفيق في مستقبله وأتركه يحقق حلمه".

محرز سجل 14 هدفا في 25 مباراة وتردد عبر الإعلام الإسباني أن برشلونة مهتم بخدمات اللاعب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع