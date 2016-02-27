الدفاع الروسية: 70 طائرة بدون طيار تراقب وقف إطلاق النار فى سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية، أن سلاح الجو الروسى علق الضربات فى "المنطقة الخضراء" بسوريا وفقا لخطة وقف إطلاق النار، موضحة أن التركيز فى الفترة الحالية سيكون على إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المشمولة بالهدنة فى سوريا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، فى تصريحات بشأن الهدنة بسوريا، أن 70 طائرة بدون طيار تراقب وقف إطلاق النار فى سوريا لافته أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح الهدنة.

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