فان جال غاضبا: ما يحدث في قصة مورينيو فضيحة

وصف لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد التقارير التي تزعم تفاوض ناديه مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في منتصف الموسم ليخلفه في الصيف بأنها فضيحة.

أغلب وسائل الإعلام البريطانية تتبنى أخبار بأن مورينيو يتفاوض مع يونايتد لتدريب الفريق خلفا للويس فان جال بداية من الصيف المقبل.

وحين وجه صحفي سؤالا لفان جال عن هذا الأمر أجاب الهولندي "لا أريد من مانشستر يونايتد أن ينفي القصة، كذلك لا أنتظر نفيا من مورينيو".

واوضح "فيما يخص مورينيو فقد قال أشياء كثيرة بطرق متعددة لكني لا أهتم".

وأضاف "أما فيما يخص مانشستر يونايتد، فلا أنا ولا النادي سنمنح مثل تلك التقارير قيمة بنفيها".

وشدد "رأيي أن مثل تلك التقارير تمثل فضيحة كاملة".

ويرى فان جال أن تلك التقارير هدفها التأثير على مستوى يونايتد الذي ينافس فاز مؤخرا في سبيله لمواصلة مشواره في كأس إنجلترا والدوري الأوروبي.