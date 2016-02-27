بيرلو: على تشيلسي ألا يتعاقد مع كونتي إلا في حالة واحدة

لو تعاقد تشيلسي مع أنطونيو كونتي فعلى النادي اللندني الرضوخ تماما لحكم المدرب الإيطالي. هكذا صرح أندريا بيرلو نجم منتخب إيطاليا.

بيرلو تحدث عن الأخبار التي تقول إن أنطونيو كونتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا سيترك الأتزوري بعد كأس أمم أوروبا 2016 ويقود تشيلسي الإنجليزي بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وقال بيرلو لصحيفة ميرور: "لو أراد تشيلسي التعاقد مع كونتي، فعلى النادي اللندني أن يفهم شخصية الرجل".

وأوضح لاعب نيويورك سيتي الأمريكي "كونتي ليس مدربا فقط، كونتي يصبح الرئيس في المكان الذي يحكمه".

وفسر "كونتي يفرض الصفقات، ويطرد لاعبين لا يريدهم ويحدد أسلوب اللعب. النادي الذي يتعاقد مع هذا الرجل عليه إدراك ذلك".

وتأتي تصريحات بيرلو كونه عمل مع كونتي – 46 عاما - في يوفنتوس منذ عام 2011 وحتى الصيف الفائت.

وأكمل بيرلو الذي قد يتواجد في قائمة إيطاليا ليورو 2016 في فرنسا "لو حقق تشيلسي ذلك لكونتي فلا شك أن الرجل سينجح".

وأتم "أنطونيو شخص رائع ومدير فني متميز، أنا أحب هذا الرجل".