بالصور.. نادى الأسرة يختتم أولى فعالياته بحضور العشرات من مراكز جنوب أسيوط

عقد نادى الأسرة الثقافى بالتعاون مع قصر ثقافة أبوتيج أولى فعالياته مساء أمس، وذلك بعنوان (نحو مجتمع أفضل) بحضور العشرات الممثلين لعدد من أسر مدن وقرى أبوتيج وصدفا والغنايم، صرح بذلك أحمد راشد البطل عضو مجلس أمناء النادى، وقال إن الفعالية الأولى كانت بهدف إرساء قواعد النادى والتوصل لمناطق جغرافية جديدة للعمل، وذلك للعمل نحو تفعيل أهداف العمل والتى تتضمن نشر ثقافة قبول الآخر ونبذ ثقافة الكراهية وبناء أسس الحوار وما يستلزمه ذلك من التركيز على مقوم الهوية المصرية وتعزيز روح المواطنة واستكشاف المواهب وخلق الوعى بالقضايا والتحديات.

بينما أوضح علاء السكرى صاحب فكرة مبادرة الأسرة الثقافية خلال كلمته بالحفل المنعقد بقرية النخيل، أن الفكرة جاءت لديه من إيمان بوحدة الأسرة كنواة لإحداث تغيير حقيقى فى المجتمع، وذلك بعيدا عن الغزو الثقافى أو الانحلال القيمى الذى تسعى إلى ترويجه الميديا التجارية كبعض الأفلام السينمائية أو الفضائيات العنصرية، مشيرا إلى أن الفكرة سيدعمها كل من يرغب فى الانضمام إليها وتطويرها وتبنيها، مشيدا فى ذات الصدد بالهيئات الحكومية المشاركة فى الحفل، كالتى شاركت فى الفكرة منذ بداياتها، وهى الهيئة العامة للاستعلامات ممثلة فى مركز إعلام جنوب أسيوط والهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة فى قصر ثقافة أبوتيج ومنوها أن الفعاليات القادمة ستعقد فى مقرات هذه الجهات لتلاقى الأهداف والرؤى الوطنية المشتركة.

هذا وقد تضمنت الاحتفالية عدة فقرات ومنها محاضرة للإعلامية إيمان ثروت والكاتب أحمد مصطفى حول (مهارات وفنون التواصل)، بجانب فقرات شعرية لعدد من كبار الشعراء فضلا عن فقرة تعريف بالأعلام المجهولين من أئمة التصوف وهما (عمران أحمد عمران، وإمام تونى تمام)، وذلك بواسطة محمد إمام تمام، تلاها عروض فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسنى، هذا واختتم اليوم بإعلان مجلس الأمناء الأساسى المكون من (علاء السكرى، وأحمد راشد، ومينا رمسيس، وأحمد مصطفى، وإيمان ثروت) عن فتح باب التقدم لعضوية مجلس الأمناء من الحضور، وذلك لتجديد أفكار ومجالات عمل وأنشطة النادى.



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