بالصور.. تحصيل الرسوم وانتظام العمل بمستشفى دمنهور العام

انتظم العمل بمستشفى دمنهور العام، أكبر مستشفيات محافظة البحيرة، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم من المرضى فى غياب مظاهر إضراب الأطباء.

من جانبه أكد الدكتور عبد الحكيم عبده، نائب مدير مستشفى دمنهور العام، أنه لا يوجد أى إضراب بالمستشفى ويتم تحصيل الرسوم من المرضى بمعرفة خزينة المستشفى بقسم الشئون المالية خلف مبنى الاستقبال.

وأضاف محمد عبدالباسط، المدير الإدارى لمستشفى دمنهور العام، أنهم لم يصلهم أى شىء عن هذا الإضراب، والعمل جار على قدم وساق، والخزينة تعمل بكامل طاقتها، والمرضى يتسلمون علاج الفيروسات الكبدية بعد دفع مصرفات الإشراف.



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