رئيس مجلس الأمة الكويتي يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 4 أيام

غادر مطار القاهرة الدولي رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم رئيس الاتحاد البرلماني العربي علي متن طائرة خاصة بعد زيارة لمصر استغرقت 4 ايام شارك خلالها في المؤتمر الاول لرؤساء البرلمانات العربية .

وأكد الغانم خلال كلمته بالمؤتمر ان عودة البرلمان المصرى بعد الغياب الطارئ دفعة جديدة وطاقة مطلوبة للعمل البرلمانى العربى الذى لا يمكن تصور اكتماله ومصر غائبة ، وأن أعضاء البرلمان المصرى يشاركون إخوانهم أعضاء وممثلى البرلمانات العربية مسيرة العطاء البرلمان المثمر والبناء فى كل المحافل البرلمانية العربية والدولية ، مضيفًا ومازلت أؤمن أن ملف العمل العربى المشترك هدف إستراتيجى هام، وعلى الرغم من غياب الخطاب العربى إلا أنه مازال هو السبيل الوحيد لحل كل المشكلات التى يتعرض لها الوطن العربى .