وفد من تمرد بأمريكا لمتابعة تفاصيل مناقشة الكونجرس تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية

كشف محمد نبوى، المتحدث الرسمى لحركة تمرد، أن وفدا من الحركة يتواجد فى الوقت الحالى بالولايات المتحدة الأمريكية، لمتابعة عن كثب مناقشة الكونجرس لمشروع قرار تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

وأضاف المتحدث الرسمى لحركة تمرد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن موافقة اللجنة القضائية على مشروع قانون تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى، لا يعنى الموافقة عليه ولكنه ما زال يتم مناقشته، لافتا إلى أنهم يتابعون بشكل دقيق تفاصيل مناقشة الكونجرس لهذا المشروع.

وتابع نبوى :"ننتظر لحظة الموافقة على مناقشة المشروع، ونرى أن سفر وفود الدبلوماسية الشعبية هو أمر مهم وواجب لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الشعب المصرى".