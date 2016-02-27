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مصرع 3 عمال صعقا بالكهرباء أثناء حفر أساسات مسجد فى الفيوم

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مصرع 3 عمال صعقا بالكهرباء أثناء حفر أساسات مسجد فى الفيوم مصرع 3 عمال صعقا بالكهرباء أثناء حفر أساسات مسجد فى الفيوم
لقى 3 عمال من محافظة المنيا مصرعهم أثناء حفرهم أساسات مسجد بقرية السنباط بمركز الفيوم، حيث صعقهم كابل كهربائى مكشوف، وتم نقل جثثهم إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام، يفيد وصول 3 جثث هامدة نتيجة صعق الكهرباء، وهم محمد صلاح على إبراهيم، ومحمود راضى، ومحمد محمود، وجميعهم شباب فى العشرينات من عمرهم، ويقيمون بمحافظة المنيا.

وتبين أنهم كانوا يقومون بحفر أساسات مسجد الشيخ مرزوق التابع للأوقاف بقرية السنباط بمركز الفيوم باستخدام الحفار، وتصادف وجود كابل كهرباء مكشوف لامس الحفار، ما أدى لمصرع الـ3 عمال الذين نقلت جثثهم لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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