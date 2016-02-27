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السكة الحديد تنفي سقوط مدير تذاكر أسوان أسفل قطار بالزقازيق

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السكة الحديد تنفي سقوط مدير تذاكر أسوان أسفل قطار بالزقازيق السكة الحديد تنفي سقوط مدير تذاكر أسوان أسفل قطار بالزقازيق

أرشيفية

نفت الهيئة القومية للسكك الحديدية، ما تداولته بعض المواقع الإخباربة بشأن سقوط بكر عبد المنعم عبد العال إبراهيم مدير تذاكر أسوان أسفل القطار بمحطة الزقازيق مما أدى إلى وفاته.

وذكرت الهيئة, في بيان لها اليوم، أن “الموظف المذكور استقل القطار أمس الجمعة متوجهاً إلى مدينة الزقازيق لزيارة أحد أقاربه وأثناء دخول القطار محطة الزقازيق شعر بهبوط بالدورة الدموية وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى جاويش بالزقازيق” .

وأوضحت الهيئة أن تقرير المستشفى أكد أن هناك هبوطا حادا بالدورة الدموية حدث للمذكور ونتج عنه توقف القلب والوفاة, وأشارت إلى أنها تولت إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثمان الموظف المتوفي وصرف جميع مستحقاته لدى الهيئة .

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