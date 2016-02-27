فيديو| محافظ كفرالشيخ: خطة لمعالجة مياه مصرف «كوتشنر» خلال أيام

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إنه تم الاتفاق مع شركة يابانية للبدء فى معالجة مياه مصرف “كوتشنر” خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لتعلميات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأضاف “نصر” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك عندنا” المذاع عبر فضائية المحور، اليوم السبت، أنه سيتم معالجة مياه مصرف كوتشنر فى 6 مواقع ، منها 3 بمحافظة الغربية و3 أخرى بمحافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى اختيار موقع محطتى التنقية فى “الحامول” و”بيلا” ، وجار تحديد الأرض التى ستقام محطة التنقية بـ”بلطيم”.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن مصرف “كوتشنر”، يمتد عبر محافظتى الغربية وكفر الشيخ وتلقى مئات القرى مخلفاتها به فضلا عن 24 مصنعا، ووضعت وزارة الموارد المائية والرى خطة منفصلة له على مرحلتين الأولى قصيرة الأجل بالاستعانة بخبرة يابانية فى معالجة مياه الصرف، والثانية طويلة الأجل بتوصيل خدمة الصرف الصحى للقرى التى تلقى بمخلفاتها فى كوتشنر.

" frameborder="0">