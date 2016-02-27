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أنجولا تقترح فرض حظر تصدير السلاح إلى جنوب السودان

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أنجولا تقترح فرض حظر تصدير السلاح إلى جنوب السودان أنجولا تقترح فرض حظر تصدير السلاح إلى جنوب السودان

اقترحت أنجولا على مجلس الأمن حظر تصدير السلاح إلى دولة جنوب السودان. وذكرت قناة (سكاى نيوز) السبت، أن أنجولا اقترحت ذلك بسبب مقتل نحو 10 آلاف شخص خلال عامين فى جنوب السودان جراء الحرب الأهلية التى تدور هناك بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار.

وقال إسماعيل أبراو سفير أنجولا لدى الأمم المتحدة أن "الوضع يتطور فى جنوب السودان، والواجب فعله الآن هو فرض حظر على السلاح".

من جانبه، أعرب ماثيو رايكروفت سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة عن تأييده للمقترح الأنجولى، قائلا "نصف السكان فى حاجة لمساعدات إنسانية فى جنوب السودان..ومن الواضح أنه رغم اتفاق السلام فإن استمرار القتال يرسخ بشكل أكبر الأزمة الإنسانية، وهذا هو سبب تأييد بريطانيا لفرض حظر على السلاح الآن".

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت الأسبوع الماضى أن الطرفين المتحاربين فى جنوب السودان يقتلان ويخطفان ويشردان المدنيين ويدمران الممتلكات، رغم اللهجة التصالحية لكل من الرئيس ونائبه.
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